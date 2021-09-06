Сервис по продлению QR-кодов обещали запустить в Москве через неделю
- 06 сентября 2021, 16:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столичном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации будет запущен через неделю.
Обращается внимание, что после ревакцинации срок QR-кода составит один год.
Генерация кода произойдет по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.
После первичной вакцинации QR-коды тоже действительны в течение года, поэтому ни одного из них с истекшим сроком на данный момент не зафиксировано.
В Telegram-канале оперштаба также отметили, что информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кода. После его создания он сразу же приходит в СМС-сообщении и отражается в электронной медицинской карте. Кроме того, получить его можно через специальный сервис на портале mos.ru.
Следует помнить, что такой код используется при посещении таких мероприятий, как концерты и спектакли, в случае обязательности данного условия.
После ревакцинации цифровой сертификат выдается на федеральном портале госуслуг.
Ранее «Ридус» писал о том, что получившие повторную прививку жалуются, что им не продлевают цифровые сертификаты после ревакцинации. Это же подтвердили в техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС).
Напомним, сертификаты о вакцинации россияне начали получать в январе текущего года.
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