Сервис по продлению QR-кодов обещали запустить в Москве через неделю

В столичном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации будет запущен через неделю.

Обращается внимание, что после ревакцинации срок QR-кода составит один год.

Генерация кода произойдет по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.

После первичной вакцинации QR-коды тоже действительны в течение года, поэтому ни одного из них с истекшим сроком на данный момент не зафиксировано.

В Telegram-канале оперштаба также отметили, что информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кода. После его создания он сразу же приходит в СМС-сообщении и отражается в электронной медицинской карте. Кроме того, получить его можно через специальный сервис на портале mos.ru.

Сертификат о вакцинации © Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Следует помнить, что такой код используется при посещении таких мероприятий, как концерты и спектакли, в случае обязательности данного условия.

После ревакцинации цифровой сертификат выдается на федеральном портале госуслуг.

Ранее «Ридус» писал о том, что получившие повторную прививку жалуются, что им не продлевают цифровые сертификаты после ревакцинации. Это же подтвердили в техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС).

Напомним, сертификаты о вакцинации россияне начали получать в январе текущего года.