Туристическим группам разрешат въезд в Израиль с 19 сентября

С 19 сентября посещать Израиль смогут организованные группы туристов, заявили в пресс-службе МИД страны.

В ведомстве уточнили, что туристическая группа должна состоять из 5−30 человек.

При этом для получения разрешения на въезд необходим сертификат о вакцинации. У иностранцев должна быть справка о второй прививке от COVID-19, сделанной в течение последних шести месяцев, или справка о ревакцинации.

От иностранных граждан также потребуют предоставить результаты теста на коронавирус, который должен быть отрицательным. При этом результаты теста должны быть готовы не позднее чем за 72 часа до прибытия туриста в Израиль.

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Кроме того, по прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона иностранцам придется пройти серологический анализ, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в Израиле зафиксировали вспышку COVID-19. Чаще всего у местных жителей выявляли штамм «Дельта», который во многих случаях поражает детей и подростков.

Как писал «Ридус», Совет ЕС исключил из списка эпидемиологически благополучных стран в общей сложности шесть государств, включая США. Из перечня также исключили Израиль, частично признанное Косово, Ливан, Черногорию и Северную Македонию. В этих государствах в последнее время отмечается подъем заболеваемости коронавирусом.