Американский журнал сообщил об уязвимости авианосцев США

Авианосцы США стали уязвимыми из-за малой дальности истребителей F-18 Super Hornet, усложняющей их применение в противостоянии с Россией и Китаем, сообщает Military Watch.

Журнал отмечает, что эти истребители заменили на борту авианосцев палубный штурмовик A-6 Intruder и дальний перехватчик F-14 Tomcat в рамках программы по сокращению эксплуатационных расходов.

В результате зона военного влияния авианосцев сократилась на 77%, что считалось приемлемым после холодной войны.

Поскольку Super Hornet критиковали за его малую дальность, ВМС США планировали ввести в эксплуатацию вариант самолета с большей дальностью. На деле же оказалось, что F/A-18E/F Super Hornet не будут снабжены конформными топливными баками.

F-18 Super Hornet © wikimedia.org

Как пишет издание, отмена планов по модернизации истребителя поставила под угрозу жизнеспособность авианосцев, поскольку у таких потенциальных противников, как Россия, Северная Корея и Китай, уже существует эффективное противокорабельное оружие.

Поэтому, чтобы получить превосходство в воздухе на дальних расстояниях, ВМС США, вероятно, придется подождать, пока их будущий авианосный истребитель шестого поколения поступит на вооружение.

Ранее сообщалось, что в пятерку лучших боевых вертолетов в мире по версии американских военных специалистов вошли российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24.