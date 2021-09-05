Талибы захотели установить дипломатические отношения с Германией

«Талибан» * намерен установить дипотношения с Германией, сообщил представитель запрещенного в РФ движения Забиулла Муджахид.

«Мы хотим крепких и официальных дипломатических отношений с Германией», — заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, в прошлом веке немцы «поспособствовали многому хорошему» в Афганистане, однако, «к сожалению, потом они присоединились к американцам» (в составе международного воинского контингента).

«Сейчас это прощено», — добавил Муджахид.

По данным издания, талибы * рассчитывают на финансовую и гуманитарную помощь со стороны Германии, а также на ее поддержку в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил при ряде условий возможность возобновления работы дипмиссии в Кабуле, которая была приостановлена с приходом к власти талибов *. В числе таких условий глава МИД назвал формирование в Афганистане инклюзивного правительства, соблюдение прав человека и обеспечение безопасности.

Хайко Маас © dpa/TASS

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила 24 августа о предоставлении Афганистану в рамках срочной гуманитарной помощи 100 миллионов евро, а затем еще 500 миллионов евро.

Напомним, талибы * захватили власть в Афганистане после того, как США стали выводить свои войска из страны.

Источники близкие к лидерам «Талибана» * говорят, что те не хотят назначать единого правителя и собираются учредить совет из 12 человек для управления государством. Ожидается, что в него могут войти некоторые члены предыдущего правительства страны, лояльные «Талибану» *.

Также стало известно, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступает за переговоры ЕС с представителями движения «Талибан» *. Приход талибов к власти он назвал «трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада», который, тем не менее, вынужден будет как-то взаимодействовать с новыми афганскими властями.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

