Снятая за дебош с рейса Москва — Анталья пассажирка объяснила произошедшее

С рейса Москва — Анталья сняли женщину, отказавшуюся надеть маску.

Вызванные на борт сотрудники полиции вывели дебоширку под аплодисменты других пассажиров.

В результате на нее составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Снятая с рейса Валентина Травникова рассказала в беседе с «РЕН ТВ» свою версию произошедшего. Она обвинила в случившемся бортпроводницу авиакомпании Nordwind Airlines.

По словам Травниковой, стюардесса «пыталась морально ее унизить». Валентина утверждает, что после сделанного ей замечания она надела маску, однако это не устроило бортпроводницу, которая пожаловалась командиру экипажа, и тот в итоге принял решение снять пассажирку с рейса.

На опубликованных кадрах видно, как женщина на повышенных тонах общается с полицейскими, которые пришли к ней с актом от командира самолета, а также бросала оскорбительные реплики в сторону бортпроводницы. В результате пришлось применить силу, чтобы вывести ее из салона.





«Так я надела. С этого момента я сидела в маске. Самолет, как обычно, готовился к отлету, а потом по громкой связи: сейчас наш самолет задерживается, потому что вызвали охрану, потому что у нас неадекватный пассажир на борту», — заявила Травкина телеканалу.

Теперь женщина намерена найти свидетелей ее задержания, чтобы собрать материалы и подать в суд на бортпроводника и компанию, которых она считает виновниками инцидента.

Из-за инцидента вылет самолета с 400 пассажирами на борту пришлось задержать.