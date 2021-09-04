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Нефтяное пятно протяженностью 16 км обнаружено в Мексиканском заливе

Георгий Самсонов
Снимок со спутника

Снимок со спутника

© Planet Labs

После обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида» в Мексиканском заливе произошла утечка нефти.

Ее зафиксировали с помощью спутников и аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Как сообщает The New York Times, нефтяное пятно растянулось на 16 километров водного пространства.

Предположительно, источником утечки стал старый трубопровод, который получил повреждение во время урагана.

В настоящее время американские специалисты работают над устранением последствий ЧП. Для очистки вод направлены дополнительные судна.

кадр аэросъемки © NOAA Hurricane IDA Aerial Imagery Response

кадр аэросъемки © NOAA Hurricane IDA Aerial Imagery Response

На место разлива также прибыли эксперты, которые должны определить объем нефти, попавшей в акваторию. По их мнению, в этом районе осталось множество трубопроводов, которые в прошлом могли быть повреждены штормами, пишет издание.

Напомним, ураган четвертой категории «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа. В результате стихийного бедствия около миллиона человек остались без электричества, также была повреждена инфраструктура располагающейся в регионе АЭС Waterford.

Власти Нового Орлеана были вынуждены ввести ночной комендантский час.

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