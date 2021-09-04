Глава РАН: необходимо поддерживать экономически выгодные научные проекты

Наука требует поддержки в тех сферах, где она может быстро принести экономическую выгоду, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он отметил, что в настоящее время правительства многих стран задумываются над этим.

Сергеев подчеркнул, что финансирование фундаментальной науки будет расти, и выразил надежду на то, что Россия будет придерживаться той же тенденции.

По его словам, когда началась пандемия коронавируса, в «загашнике у науки» были «какие-то идеи, проверенные подходы, наработки, задел, как бороться с этим вирусом».

В интервью газете «Известия» Сергеев напомнил, что российские ученые, занимавшиеся разработкой вакцин от COVID-19, уже в феврале 2020 года приступили к этой работе, как, впрочем, и их зарубежные коллеги.

В этой связи глава РАН выделил Центр им. М. П. Чумакова, который разработал вакцину от COVID-19 «КовиВак». Сергеев обратил внимание, что это единственное российское предприятие, которое производит вакцины на международный рынок. Он добавил, что там же производят вакцины против полиомиелита, желтой лихорадки и энцефалита, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как писал ранее «Ридус», специалисты российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнародовали результаты исследования нового дельта-штамма (или индийского штамма) коронавируса на жизнеспособность в воде. Опыты показали, что новая разновидность SARS-CoV-2 сохраняет свою жизнеспособность в течение трех дней — так же, как и другие штаммы.