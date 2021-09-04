«Ох, мать честная…»: в КПРФ предложили считать Ленина апостолом Христа

В социальных сетях появился видеоролик партии КПРФ, в котором вождь Великой Октябрьской социалистической революции Владимир Ленин назван одним из апостолов Иисуса Христа.

Интернет-пользователи восприняли новое видео коммунистов неоднозначно: одни считают, что лидер партии Геннадий Зюганов хочет привлечь таким образом православный электорат, другие обвиняют КПРФ в скудоумии.



Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете. До этого во время выступления на телеканале RTVI лидер КПРФ объявил, что «Ленин строил Царство Небесное на земле и справился с этой задачей гениально».

