«Единая Россия»: деньги на выплаты военным пенсионерам уже выделены

Правительство РФ одобрило выделение средств для осуществления единовременных выплат в 10 тысяч рублей пенсионерам, которые ранее проходили военную и прировненную к ней службу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Из документа следует, что всего на выплаты военным пенсионерам в 2021 году будет потрачено 21 миллиард 142 миллиона 745 тысяч рублей.

Также правительством предусмотрены деньги для «оплаты услуг по доставке выплат пенсионерам».

Обеспечить военных и обычных пенсионеров единовременными выплатами поручил президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Это решение было принято главой государства после встречи с единороссами 22 августа.