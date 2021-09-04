Три российских вертолета включены в топ-5 в мире по версии Military Watch

В пятерку лучших боевых вертолетов в мире по версии американских военных специалистов вошли российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24.

При этом «Аллигатор» Ка-52 возглавил топ-5.

Как сообщает журнал Military Watch, опубликовавший данный рейтинг, сложная соосная роторная система «Аллигатора», типичная для конструкций Ка, делает ее намного более эффективной, чем у ее отечественных и зарубежных конкурентов. Она обеспечивает повышенную полезную нагрузку и долговечность, а также большую бесшумность в воздухе и компактность на земле.

В публикации также говорится, что этот вертолет особенно ценится за свое тяжелое вооружение, включающее двенадцать жестких точек крыла, а также пушки.

Впечатляющим американцы назвали и арсенал Ка-52, включающий в себя крылатые ракеты Х-31, а также ракеты «Атака» и «Вихрь», способные пробивать до 950 мм и 1000 мм брони соответственно.

Второе место в топ-5 занял Ми-28НМ, который отметили за его летно-технические характеристики, огневую мощь, живучесть и простоту обслуживания. По оценкам американских экспертов, по этим показателям он значительно превосходит своего американского конкурента Apache. Кроме того, Ми-28НМ славен тем, что может летать задним ходом.

Ми-28. © wikimedia.org/airliners.net/Anton Bannikov

Созданный еще в СССР Ми-24 разместился на четвертой позиции. Его модернизированная версия Ми-24П-1М оснащена радаром AESA, новой модульной системой прямого инфракрасного противодействия, автопилотом, улучшенным блоком питания и станцией навигации и наведения ОПС-24Н-1Л, пишет издание. Он также отличается способностью выполнять боевые задачи максимально близко к земле.

На третьей строчке в рейтинге расположился американский AH-64E «Апач», а на пятой — китайский Z-10M.

Ранее сообщалось, что с помощью модульного кассетного блока неуправляемых авиационных ракет (НАР) боевые вертолеты Ми-28НМ смогут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих для ракет.