Минюст внес в реестр СМИ - иноагентов еще четыре организации

Реестр СМИ — иностранных агентов пополнился четырьмя организациями, которые были основаны гражданами, признанными ранее иноагентами, сообщили в Министерстве юстиции РФ.

В реестр внесены ООО «Альтаир 2021», ООО «Вега 2021», ООО «Главный редактор 2021» и ООО «Ромашки монолит».

В сообщении на сайте ведомства также отмечается, что указанные организации были созданы российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр, — Гликиным М. А. (ООО «Альтаир 2021»), Рождественским И. Д. (ООО «Вега 2021»), Ярош Ю. П. (ООО «Главный редактор 2021»), а также Гройсман С. Р., Железновой М. М., Лукьяновой Ю. С., Маняхиным П. Б. и Чураковой О. В. (ООО «Ромашки монолит»).

Решение о включении четыре упомянутых СМИ в реестр иноагентов было принято на основании их собственных обращений.

Ранее ряд российских изданий совместно выступили против закона о СМИ-иноагентах. Они требуют от властей страны отказаться от практики включения отечественных средств массовой информации в этот реестр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели открытое письмо к руководству страны от журналистов, выступающих против практики зачисления СМИ в список иноагентов. Данное обращение он охарактеризовал как эмоциональное, однако не согласился с его риторикой, в частности, с формулировкой о «преследовании» СМИ, так как речь идет о применении положений закона об иноагентах. Песков подчеркнул, что включение СМИ или НКО в перечень иностранных агентов не является сигналом того, что вскоре эти организации будут закрыты.



В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что спецслужбы Великобритании активно взаимодействуют с некоторыми российскими СМИ, которые выступили против закона об иноагентах и нежелательных организациях.

* Все указанные СМИ являются иноагентами на территории РФ.