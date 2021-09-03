«Единая Россия»: правительство выделило деньги на выплаты пенсионерам

Правительство исполнило поручение президента Владимира Путина, данное на съезде «Единой России», и перечислило деньги на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Вчера начались единовременные выплаты по десять тысяч рублей пенсионерам. Мы оперативно сделали все, чтобы выделить на реализацию этой инициативы около 430 миллиардов рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца», — сказал премьер.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что единовременные пособия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начнут выплачивать уже на следующей неделе.

Напомним, Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам. Эта идея была озвучена президентом по итогам встречи с представителями «Единой России», которая прошла 22 августа.