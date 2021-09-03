Эксперт: альянс российских IT-компаний поможет выиграть войну за умы детей

Участие ведущих отечественных IT-компаний в организации контроля за цифровым пространством поможет «выиграть войну за умы детей и подростков». Об этом в интервью ridus.ru заявила директор по стратегическому развитию Кружкового движения России Наталья Кравченко, комментируя подписание российскими IT-предприятиями соглашения о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.

В интернете достаточно много деструктивного контента. В Сети часто можно увидеть пропаганду экстремизма, насилия, непристойного поведения. В Общественной палате была проделана большая работа, чтобы привлечь внимание цифровых компаний к данной теме. Усилия общественников, как мы видим, увенчались успехом. Создан Альянс по защите детей. Я надеюсь, что новая структура поможет защитить наших детей от опасности и наполнить Сеть материалами, помогающими ребятам в просвещении и поиске своего пути в жизни, — пояснила Кравченко.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина отметила в беседе с корреспондентом ridus.ru, что «объединение представителей IT-индустрии позволит сформировать эффективные инструменты противодействия цифровым угрозам».

В число членов Альянса вошли «ВымпелКом», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, Mail.Ru Group, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». Компании взяли на себя обязательства по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа к нему для детей. В частности, они пообещали заняться созданием механизмов саморегулирования, а также разработкой и продвижением этических принципов по защите детства в онлайн-среде.

«Совместно с альянсом мы будем разрабатывать курс для детей, учителей, родителей по цифровой грамотности, чтобы дети лучше ориентировались в пространстве и могли сами принимать решения», — отметил управляющий директор компании «Яндекс» Тигран Худавердян.