Эксперт: Зюганов цинично использует ностальгию старшего поколения по СССР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов цинично использует ностальгию старшего поколения по СССР, при этом он прикладывает все силы, чтобы не допустить в партию новых ярких людей. Такое мнение высказал юрист Илья Ремесло.

«За него, по сути, голосует вымирающий уже электорат, новых лиц нет, ярких он не пускает к себе», — заявил Ремесло.

Эксперт напомнил, что Зюганов возглавляет КПРФ с момента ее образования в 1993 году. Партия участвовала во всех семи думских кампаниях. Илья Ремесло считает, что Геннадий Зюганов «слил» президентские выборы 1996 года, которые фактически выиграл.

Он побоялся взять на себя ответственность. Гораздо проще быть такой вот партией — вечными оппозиционерами, которые постоянно кого-то критикуют, но никогда не берут на себя ответственности и реальных дел никогда не делают. Зюганову гораздо удобнее существовать вот в таком качестве, — отметил Ремесло.

«По сути, КПРФ — это бизнес-проект: вопреки своим лозунгам, партия привлекает в свои ряды олигархов с „довольно плохим прошлым“ и получает сотни миллионов рублей от государства», — заключил юрист.