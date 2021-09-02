Российские военные отработали на учениях переброску авиации в Таджикистан

Экспериментальная тренировка по усилению российской воздушной группировки была проведена в августе на территории Таджикистана и Киргизии в рамках учений.

Военные проверили возможность за считанные часы создать на границе с Афганистаном мощную группировку российских боевых и транспортных самолетов.

В частности, в ходе учений Ан-124 доставили в район маневров вертолеты Ми-24 и Ми-8 из бригад армейской авиации Центрального военного округа.

Кроме того, с российской авиабазы Кант было переброшено звено штурмовиков Су-25. Они отрабатывали ракетно-бомбовые удары по наземным целям, огневую поддержку мотострелков и танкистов и уход из-под огня переносных зенитных ракетных комплексов, сообщили источники газеты «Известия» в военном ведомстве.

В то же время на полигоне в Узбекистане четыре самолета Ту-22М3 Дальней авиации провели бомбометание.

Учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном © Нозим Каландаров/ТАСС

Напомним, России пришлось увеличить интенсивность совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном после решения США вывести войска из Афганистана и последовавшего за этим выходом боевиков к границам среднеазиатских государств.

Ранее лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд выразил обеспокоенность тем, что террористические группировки на фоне успеха «Талибана» * в Афганистане могут прийти в Центральную Азию, а также дестабилизировать юг России.

В свою очередь посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что «Талибан» * заинтересован в мирной границе со странами Средней Азии, такими как Туркмения, Узбекистан и Таджикистан. Это необходимо для налаживания торгово-экономических связей.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.