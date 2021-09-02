Названа дата выхода нового альбома группы ABBA

Новый альбом шведской группы ABBA будет назваться Voyage. Его выход намечен на 5 ноября.

Сами музыканты сообщили в Twitter, что на альбоме записаны 10 новых песен, две из которых уже доступны для прослушивания.

На сайте Apple Musiс уже опубликован список всех композиций.

Новый альбом станет первым для группы за последние 40 лет. Свой последний студийный альбом The Visitors музыканты выпустили еще в 1981 году.

По словам, одного из участников ABBA Бенни Андерссона, сначала появились только две песни, но этого музыкантам показалось мало.

«Мы сделали еще кое-что, и получилось хорошо, а потом подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — рассказал он телеканалу SVT.

Как отмечает «360», недавно у ABBA появился аккаунт в TikTok, и меньше чем за сутки на него подписались более 200 тысяч человек.

Биограф шведской группы Карл Магнус Пальм поделился с «РЕН ТВ» ожиданиями от нового шоу коллектива, которое состоится вечером 2 сентября в Лондоне.

«Я думаю, сегодня мы увидим цифровое представление, которое покажет нам, как выглядели ABBA в 1979 году. Это не будет что-то типа голограммы Уитни Хьюстон, я думаю, это будет более живое выступление», — рассказал он телеканалу.

Предполагается также, что в 2022 году стартует анонсированный в 2017 году тур группы, в котором песни исполнят голограммы ее участников. Сами же музыканты отказались от непосредственного участия в концертах.

Ранее британские СМИ сообщили, что популярная шведская группа ABBA представит 3 сентября пять новых песен.