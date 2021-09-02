Володин оценил опыт Южной Кореи в борьбе с платежной монополией IT-гигантов

Опыт депутатов Южной Кореи, которые недавно приняли законопроект, обязывающий корпорации Apple и Google разрешить использовать сторонние платежные системы при покупках приложений в их магазинах, может быть востребован и в России. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Мы проводим системную политику импортозамещения в IT-сфере, у нас есть свои сильные и конкурентные IT-компании и продукты, есть отечественная платежная система. Важно продолжать поддерживать их на законодательном уровне», — отметил Володин.

Он напомнил, что Apple и Google при продаже приложений допускают использование исключительно собственных платежных систем. Тем самым, глобальные корпорации, считает Вячеслав Володин, «злоупотребляют положением на рынке».

«В этой связи решение парламента Южной Кореи позволит бороться с монополией IT-гигантов в сфере платежей», — подчеркнул Володин.