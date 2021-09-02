ВЦИОМ: проголосовать на выборах в Госдуму планируют 70% россиян

Принять участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы планируют 70% граждан России, при этом 51% твердо уверены в том, что придут на избирательный участок. Отказаться от голосования собираются 19%, а 11% пока не определились. Таковы данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С ноября 2020 года доля граждан, собирающихся отдать свой голос на выборах в Госдуму, выросла на 7%. А доля тех, кто точно решил принять участие в выборах, увеличилась на 14%.

Партийные предпочтения электорально активных россиян распределились следующим образом: партия «Единая Россия» — 34%, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%, партия «Справедливая Россия — За правду» — 7%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" — 2,8%, «Новые люди» — 2,8%, «Яблоко» — 2,2%, Российская экологическая партия «Зеленые» — 2,1%, Российская партия свободы и справедливости — 1,8%.



Согласно информации Центра политической конъюнктуры, конституционное большинство в новом созыве Госдумы останется за «Единой Россией». На втором месте — КПРФ, на третьем — ЛДПР, а на четвертом — «Справедливая Россия — За правду».

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в этом году 17−19 сентября.