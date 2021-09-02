Сноуден рассказал обществу «Знание», чем опасны сегодня смартфоны

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден считает, что глобальные частные компании необходимо лишить доступа к личной информации пользователей смартфонов. Иначе, по его мнению, уровень безопасности в мире будет снижаться.

«Телефон знает, где вы находитесь в любой момент времени, даже если вы отключаете геолокацию. Как только телефон соединяется с сетью, можно определить место, телефон идет вместе с вами туда, куда вы идете. Это очень личная, интимная информация. И вот сейчас частные компании, которым, вообще-то, нечего делать в ваших личных данных, начинают разрабатывать методики, как „хакнуть“ телефон, как получить доступ к данным, и продают эти методы доступа правительствам других стран, в том числе очень нехороших стран», — заявил Сноуден в интервью Всероссийскому обществу «Знание», которое состоялось в рамках марафона «Новое знание».



Ранее Эдвард Сноуден и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж были выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

Этого никогда не случится. Никто мне премию не даст. Впрочем, мне все равно, — отметил он.

По словам Сноудена, Ассанжа Нобелевская премия тоже мало волнует. Он относится к числу людей, которые «идут на риск не ради наград, а ради благой цели», подчеркнул Эдвард.

Сноуден прославился тем, что в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб. Он рассказал, что ведомства передают друг другу персональные данные граждан США и Великобритании.

В 2014 году Эдвард, опасаясь преследования со стороны властей США, получил политическое убежище в России.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — общество «Знание России»).

В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество „Знание“». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

В мае 2021 года прошел первый федеральный просветительский марафон «Новое Знание». Трансляции в интернете набрали свыше 70 миллионов просмотров.