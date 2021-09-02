Сергей Лавров: Россия будет отстаивать свои интересы в ВТО

Расширение спектра инновационной промышленной продукции является для государства одной из важнейших задач. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с представителями промышленности в Екатеринбурге.

«Наши производители все-таки укрепляют свои позиции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Также мы стали более самостоятельными в обеспечении себя рядом стратегических товаров, повысили свою способность делать важнейшие вещи самостоятельно», — отметил Лавров.

Он заверил промышленников, что российские власти будут и дальше упорно работать над созданием благоприятных условий для расширения участия российских компаний в глобальных технологических и производственных цепочках.

Мы будем отстаивать наши интересы в ВТО. У нас есть уверенность, что мы на правильном пути во внешней политике и в развитии отечественного промышленного потенциала. Наше положение в мире должно подкрепляться рядом ключевых факторов: прежде всего, это высокое качество человеческого потенциала, способность обеспечить технологическое лидерство, эффективность государственного управления, в том числе обеспечение перевода экономики на новую технологическую базу, — сказал министр.

Сергей Лавров вошел в пятерку лидеров партийного списка «Единой России». Наряду с главой МИД в списке единороссов оказались министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму.