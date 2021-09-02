КПРФ уличили в предвыборном фарсе

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.

Политолог Сергей Карнаухов назвал инициативу коммунистов «предвыборным фарсом».

«Во время голосования по пенсионной реформе большая часть депутатов от КПРФ проголосовала не в пользу принятия соответствующего законопроекта. Тогда логично было ожидать, что коммунисты продолжат борьбу с повышением пенсионного возраста: станут выходить с законодательными инициативами и так далее. Однако ничего подобного не наблюдалось. И тут, видите ли, они проснулись, когда Госдума вошла в избирательный период. На кого это рассчитано? Почему КПРФ ведет себя так, будто она бутафорская партия?» — вопрошает эксперт.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что первым коммунистом планеты следует считать Иисуса Христа. Интернет-пользователи подняли политика на смех, посоветовав ему перечитать труды Владимира Ленина.