Общество «Знание» служит надежной защитой молодых людей от «интеллектуального шлака» и «псевдоэкспертов». Такое мнение высказал в интервью Ridus.ru политолог из Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

«Президент России Владимир Путин, общаясь с учащимися школы Всероссийского детского центра „Океан“ в рамках марафона „Новое знание“, не зря предупредил о большом количестве информационного мусора. И в этой ситуации работа общества „Знание“ как никогда значима. Оно служит связующим звеном между человеком, который хочет получить объективную информацию, и профессионалом, который достоин доверия», — пояснил Рудаков.

На мой взгляд, общество „Знание“ — это новое слово в просветительском движении. А просветительский марафон „Новое знание“ — это потрясающая форма коммуникации с молодыми людьми. И тот факт, что данное мероприятие поддержал президент, делает разворот к прогрессивным способам просвещения еще более мощным, — заключил политолог.

Выступая в рамках марафона «Новое знание», Путин еще затронул события Северной войны, которую русский император Петр I вел со Швецией, а также заявил, что если бы не революционные события 1917 года и распад СССР, то население России могло бы достигнуть 500 миллионов человек.

