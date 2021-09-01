Путин призвал верить обществу «Знание», а не полагаться на «инфомусор»

Президент России Владимир Путин предупредил школьников о большом количестве «информационного мусора» в современном мире. Глава государства призвал их полагаться на проверенные источники информации. Одним из таких источников, по словам Путина, является общество «Знание».

«В интернете много разной лжи, которая преподносится как истина в последней инстанции. Подобной информации, которая часто озвучивается не истинными специалистами, а людьми, выдающих себя за таковых, верить нельзя. Но у нас есть общество „Знание“, оно обращается к мнению настоящих профессионалов. Им безусловно можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или ином явлении», — сказал Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» по случаю Дня знаний.

Ранее российские IT-компании подписали соглашение о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Документ о сотрудничестве и добровольных обязательствах был подписан в присутствии Владимира Путина.

«Совместно с альянсом мы будем разрабатывать курс для детей, учителей, родителей по цифровой грамотности, чтобы дети лучше ориентировались в пространстве и могли сами принимать решения», — отметил управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

«Я рад, что сегодня вы объединились и создаете альянс по защите детей в цифровой среде. Я благодарю все компании, которые приняли в этом участие за такой ответственный подход», — поблагодарил Путин учредителей Альянса.



Также президент обсудил со школьниками события Северной войны, которую русский император Петр I вел со Швецией, а еще заявил, что если бы не революционные события 1917 года и распад СССР, то население России могло бы достигнуть 500 миллионов человек.