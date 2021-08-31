«ФРОНТ.КАПРЕМОНТ»: «Новые люди» дадут отпор диверсантам из ГБУ «Жилищник»

Представитель партии «Новые люди», житель Академического района Москвы Юрий Дмитриев объединяет собственников квартир в общественное движение «ФРОНТ.КАПРЕМОНТ». По его словам, это движение станет логичным продолжением борьбы против реновации в столице.

Дмитриев напомнил, что в 2017 году московские власти в рамках программы реновации пытались снести несколько кварталов сталинской застройки в Академическом районе. Тогда владельцам квартир удалось отстоять свою собственность.

Теперь перед жителями „сталинок“ стоит проблема борьбы с диверсантами. А как иначе назвать представителей ГБУ „Жилищник“, которые под видом работ по обслуживанию намерено разрушают дома. Фонд капитального ремонта вроде бы делает ремонт, но при этом устойчивые конструкции планомерно заменяются на более слабые. В результате дом, который мог бы простоять еще сто лет, постепенно разрушается. Выглядит это, как беспредел в 90-х, когда расселять по-честному было долго и дорого, — говорит Дмитриев.

Сегодня, отметил общественник, люди фактически оказались в осадном положении.

«Пришло время снова объединиться и дать отпор на новом этапе необъявленной войны. Тем более, что нарушения закона при проведении работ однотипны. Это подлоги и фальсификации, исправления „задним числом“ согласованных смет, проведение фиктивных собраний собственников и подделка их подписей», — заключил Юрий Дмитриев.