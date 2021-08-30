Мессенджер Telegram скачали во всем мире более миллиарда раз

Во всем мире Telegram уже загрузили более одного миллиарда раз, сообщает TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower.

Портал отмечает, что Telegram стал пятнадцатым приложением за всю историю, достигшим такого показателя.

Ранее этот рубеж преодолели, в частности, WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram и Spotify.

В сообщении говорится, что наибольшая доля загрузок Telegram (22%) приходится на Индию. За ней следуют Россия (10%) и Индонезия (8%).

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Обращается внимание, что в нынешнем году загрузка приложения ускорилась. В первом полугодии число скачиваний составило около 214,7 млн, что в 1,6 раза больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда приложение установили 133 миллиона раз.

Как сообщал «Ридус», мессенджер Telegram стал самым скачиваемым приложением для смартфонов в России за второй квартал 2021 года. Лидером первого квартала был TikTok. Свои позиции также потеряли мессенджер WhatsApp и социальная сеть Instagram. Их обогнало приложение под названием Zenly — оно показывает местоположение твоих друзей.

Telegram создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».