Трамп предложил отобрать у талибов американское оружие

Комментируя вывод американских вооруженных сил из Афганистана, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена совершила его абсолютно некомпетентно.

По словам Трампа, еще никогда в истории выход из войны не проводился настолько плохо.

Он призвал потребовать у талибов* незамедлительного возвращения США всего оружия и снаряжения, на которое было потрачено 85 млрд долларов.

«Если оно не будет возвращено, мы должны либо забрать его силой, либо, как минимум, разбомбить его к черту», — приводит слова Трампа «Интерфакс».

До этого экс-президент обратил внимание общественности на перспективы передачи «Талибаном» * брошенного в Афганистане американского оружия России и Китаю.



Ранее стало известно, что боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» стали патрулировать Кандагар на американских вертолетах «Черный ястреб». Об этом свидетельствуют кадры, появившиеся в соцсетях.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские военные оставили в Афганистане много переносного высокоточного оружия. По его словам, речь идет о ПЗРК (зенитно-ракетные комплексы), ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) и Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс).

До этого Шойгу заявил, что главными угрозами для России на фоне ситуации в Афганистане является большое количество оружия, доставшегося «Талибану» *, наркотрафик и обстановка с беженцами.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих. Боевики «Талибана» * начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал из страны.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.