Талибы патрулируют Кандагар на американских вертолетах

Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» стали патрулировать Кандагар на американских вертолетах «Черный ястреб».

Об этом свидетельствуют кадры, появившиеся в соцсетях.

Очевидцы запечатлели на видео пролетающий в небе над Кандагаром вертолет вооруженных сил США.

Как сообщил в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на осведомленный источник, талибы * атаковали аванпост в афганской провинции Панджшер, неподконтрольной Талибану *. По имеющимся данным, атака была отражена силами сопротивления, однако столкновения продолжаются.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские военные оставили в Афганистане много переносного высокоточного оружия. По его словам, речь идет о ПЗРК (зенитно-ракетные комплексы), ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) и Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс).

До этого Шойгу заявил, что главными угрозами для России на фоне ситуации в Афганистане является большое количество оружия, доставшегося «Талибану» *, наркотрафик и обстановка с беженцами.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих. Боевики «Талибана» * начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал из страны.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.