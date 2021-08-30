Из-за пожара в московском бизнес-центре эвакуировали более 9 тысяч человек

В бизнес-центре «Президент плаза» на Кутузовском проспекте в Москве произошел пожар.

В результате из здания были эвакуированы более 9 тысяч человек, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на подземной парковке загорелся электрокабель.

В экстренных службах уточнили ТАСС, что возгорание началось на парковке на минус четвертом этаже.

По информации ГУ МЧС, кабель горел на 15 погонных метрах, в настоящее время пожар потушен.