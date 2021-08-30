Ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула взяло на себя ИГ

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за произошедший в понедельник, 30 августа, ракетный обстрел аэропорта Кабула.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

В частности, в нем говорится о том, что группировка обстреляла аэропорт шестью ракетами.

Как сообщил ранее CNN со ссылкой на американского чиновника, утром 30 августа несколько ракет были выпущены по аэропорту афганской столицы. Американская система противоракетной обороны перехватила пять ракет.



В свою очередь телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на источник в движении «Талибан» *, что одна из выпущенных ракет попала на территорию аэропорта.

Накануне американские военные с беспилотника нанесли ракетный удар по машине со взрывчаткой в Кабуле. Это стало ответом на атаки, которые произошли в аэропорту афганской столицы 26 августа. Тогда после взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, и атаки террориста-смертника погибли около 200 мирных жителей и 13 американских военных. После атаки американских военных погибли девять человек, включая шестеро детей.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

