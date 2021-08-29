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Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира

Георгий Самсонов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу.

В финале мирового первенства в Москве она победила Японию со счетом 5:2.

Ветеран команды Сергей Крашенинников забил два мяча и стал трехкратным чемпионом мира.

Сергей Крашенинников © Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Крашенинников © Сергей Фадеичев/ТАСС

Ранее российские футболисты побеждали на мировых первенствах 2011 и 2013 годов.

Накануне сборная России в драматичном поединке обыграла швейцарцев, сравняв счет всего за 19 секунд до финальной сирены и в итоге одержав победу в серии пенальти.

В матче за третье место швейцарцы взяли верх над сборной Сенегала.

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