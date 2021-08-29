Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира
- 29 августа 2021, 20:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу.
В финале мирового первенства в Москве она победила Японию со счетом 5:2.
Ветеран команды Сергей Крашенинников забил два мяча и стал трехкратным чемпионом мира.
Ранее российские футболисты побеждали на мировых первенствах 2011 и 2013 годов.
Накануне сборная России в драматичном поединке обыграла швейцарцев, сравняв счет всего за 19 секунд до финальной сирены и в итоге одержав победу в серии пенальти.
В матче за третье место швейцарцы взяли верх над сборной Сенегала.
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