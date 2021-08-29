Скончался экс-президент МОК Жак Рогге

В возрасте 79 лет ушел из жизни бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге.

Сообщение о его кончине было опубликовано в официальном Twitter организации.

Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года именно во время его руководства.

Листок с надписью SOCHI 2014 он достал из конверта на сессии комитета в Гватемале 4 июля 2007 года.



Жак Рогге © соцсети

На смену Рогге пришел немец Томас Бах.

Довольно успешной была спортивная карьера Жака Рогге: он становился чемпионом Бельгии по регби, а также чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Бельгии по парусному спорту.

Уйдя из спорта, Рогге занимал должности президента Олимпийского комитета Бельгии и президента Европейских олимпийских комитетов.

