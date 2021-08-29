найти ×
   
  • USD
    73.99
  • EUR
    87.03
СохранитьСохранено0
×

-3010239

Скончался экс-президент МОК Жак Рогге

Георгий Самсонов
Жак Рогге

Жак Рогге

© Сергей Бобылев/ТАСС

В возрасте 79 лет ушел из жизни бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге.

Сообщение о его кончине было опубликовано в официальном Twitter организации.

Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года именно во время его руководства.

Листок с надписью SOCHI 2014 он достал из конверта на сессии комитета в Гватемале 4 июля 2007 года.

Жак Рогге © соцсети

Жак Рогге © соцсети

На смену Рогге пришел немец Томас Бах.

Довольно успешной была спортивная карьера Жака Рогге: он становился чемпионом Бельгии по регби, а также чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Бельгии по парусному спорту.

Уйдя из спорта, Рогге занимал должности президента Олимпийского комитета Бельгии и президента Европейских олимпийских комитетов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)