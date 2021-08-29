Российский зенитчик продемонстрировал на АрМИ уникальную меткость

На Армейских международных играх (АрМИ) российский зенитчик стал единственным участником конкурса «Чистое небо», попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D.

На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно, как военный приезжает на огневой рубеж на боевой машине и поражает движущуюся цель из ПЗРК «Игла-С».

Отмечается, что снаряд летел на высоте 1,5 тысячи метров.

В конкурсе также принимают участие команды из Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая.

Как сообщает «РИА Новости», российская команда использует в соревнованиях боевые машины Тайфун-ПВО, а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С», 12,7 мм пулеметы «Корд» и автоматы АК-12.

В этом году АрМИ проходят в Китае на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла». В Игры включены три конкурса: «Чистое небо», в котором выступают военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск», представляющий собой соревнование экипажей боевых машин пехоты, и «Безопасная среда», где соревнуются подразделения радиационной, химической и биологической разведки.