Немецкий журналист заявил о полной зависимости армий ЕС от США
- 28 августа 2021, 17:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
НАТО
Вооруженные силы Евросоюза не способны самостоятельно отвечать за оборону своих стран и полностью зависят в этом вопросе от США, заявил немецкий журналист Даниэль Бресслер.
По его словам, об этом свидетельствуют события в Афганистане.
В своей статье в Süddeutsche Zeitung Бресслер обратил внимание на процесс эвакуации из аэропорта Кабула. Он утверждает, что ни одна страна-член НАТО не сделала бы и шагу без указаний Вашингтона.
«Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск», — написал журналист.
Он напомнил, что в ходе предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прошли времена, когда можно было положиться на другие страны, и призвала европейских лидеров брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения безопасности своих государств. Однако, если не принимать в расчет увеличение военных бюджетов внутри НАТО, все осталось по-прежнему, отметил Бресслер.
Журналист предупредил об опасных последствиях, к которым может привести снижение интереса президента США Джо Байдена к странам Европы, и призвал сократить дисбаланс сил, заложенный в НАТО.
«Самая большая опасность для европейцев заключается не в том, что США потребуют от них слишком многого, а в том, что в какой-то момент они ничего не потребуют», — заключил он.
Ранее американский журнал National Interest составил топ-5 сильнейших армий в мире. Возглавили рейтинг вооруженные силы США, которые, по данным издания, обладают огромным оборонным бюджетом, обширной инфраструктурой и большой численностью войск. Российской армии эксперты отдали второе место, указав в первую очередь на активно возрождающийся военный флот. Армии ЕС в топ-5 не попали.
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