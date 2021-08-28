Немецкий журналист заявил о полной зависимости армий ЕС от США

Вооруженные силы Евросоюза не способны самостоятельно отвечать за оборону своих стран и полностью зависят в этом вопросе от США, заявил немецкий журналист Даниэль Бресслер.

По его словам, об этом свидетельствуют события в Афганистане.

В своей статье в Süddeutsche Zeitung Бресслер обратил внимание на процесс эвакуации из аэропорта Кабула. Он утверждает, что ни одна страна-член НАТО не сделала бы и шагу без указаний Вашингтона.

«Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск», — написал журналист.

Он напомнил, что в ходе предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прошли времена, когда можно было положиться на другие страны, и призвала европейских лидеров брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения безопасности своих государств. Однако, если не принимать в расчет увеличение военных бюджетов внутри НАТО, все осталось по-прежнему, отметил Бресслер.

Журналист предупредил об опасных последствиях, к которым может привести снижение интереса президента США Джо Байдена к странам Европы, и призвал сократить дисбаланс сил, заложенный в НАТО.

Джозеф Байден. © Михаил Салтыков / Коллаж / ridus.ru

«Самая большая опасность для европейцев заключается не в том, что США потребуют от них слишком многого, а в том, что в какой-то момент они ничего не потребуют», — заключил он.

Ранее американский журнал National Interest составил топ-5 сильнейших армий в мире. Возглавили рейтинг вооруженные силы США, которые, по данным издания, обладают огромным оборонным бюджетом, обширной инфраструктурой и большой численностью войск. Российской армии эксперты отдали второе место, указав в первую очередь на активно возрождающийся военный флот. Армии ЕС в топ-5 не попали.