Назван срок действия антиковидных мер в российских школах

До конца учебного года продолжат действовать санитарные правила, препятствующие распространению коронавируса, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

При этом она заверила, что новый учебный год пройдет в очном формате.

В ходе традиционного Общероссийского родительского собрания Шевкун также отметила, что срок действия антиковидных мер в образовательных учреждениях будет зависеть от эпидемиологической ситуации, соблюдения рекомендаций населением и темпов вакцинации.

Она уточнила, что санитарные правила предусматривают наличие во всех образовательных организациях входного фильтра с термометрией и обеспечение усиленного дезинфекционного режима. Кроме того, перед началом учебного года требуется провести генеральную уборку.

«Линейки 1 сентября необходимо провести между классом или параллелями на открытом воздухе с применением средств индивидуальной защиты для родителей», — цитирует представителя Роспотребнадзора ТАСС.

День знаний. © Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

В свою очередь директор школы «Класс-центр» Сергей Казарновский рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» о том, как пройдут линейки 1 сентября в российских школах.

«Вначале старшие придут, из разных мест их будут пускать в школу, чтобы температуру мы могли посмотреть, потом придут младшие. А когда будет линейка для младших, через полчаса, то старшие будут все в окнах и будут их приветствовать», — приводит его слова kp.ru.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, как пройдут в стране День знаний 1 сентября и предстоящий 2021/2022 учебный год. По его словам, на этот раз школьников не будут переводить на дистанционное обучение.