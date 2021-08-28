Володин заступился за Поклонскую перед главой украинского МИДа

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заступился за депутата нижней палаты Наталью Поклонскую перед министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулибой.

Ранее украинский чиновник заявил о возможности Киева испортить Поклонской жизнь, комментируя возможное назначение парламентария послом РФ в Кабо-Верде.

Его слова правильно было бы рассмотреть в ЕСПЧ. Подобное изречение говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что официальный Киев дискриминирует русскоязычных граждан Украины, а также «объявил блокаду жителям Крыма», перекрыв им подачу пресной воды.

«Более того, украинские власти не гнушаются применять оружие против собственного народа. Доказательством тому являются события в сгоревшем Доме Профсоюзов в Одессе и боевые действия в Донбассе», — заключил Вячеслав Володин.