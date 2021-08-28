Володин заступился за Поклонскую перед главой украинского МИДа
- 28 августа 2021, 15:35
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заступился за депутата нижней палаты Наталью Поклонскую перед министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулибой.
Ранее украинский чиновник заявил о возможности Киева испортить Поклонской жизнь, комментируя возможное назначение парламентария послом РФ в Кабо-Верде.
Его слова правильно было бы рассмотреть в ЕСПЧ. Подобное изречение говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам, — написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что официальный Киев дискриминирует русскоязычных граждан Украины, а также «объявил блокаду жителям Крыма», перекрыв им подачу пресной воды.
«Более того, украинские власти не гнушаются применять оружие против собственного народа. Доказательством тому являются события в сгоревшем Доме Профсоюзов в Одессе и боевые действия в Донбассе», — заключил Вячеслав Володин.
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