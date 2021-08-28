Шмелева предложила создать единую платформу для ученых
- 28 августа 2021, 11:42
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила создать единую платформу, на которой каждый молодой ученный смог бы реализовать свой исследовательский потенциал.
«Необходимо изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми ученые могли бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических ограничений, которые существуют сегодня», — сказала Шмелева.
Также, по ее мнению, нужно развивать международное сотрудничество в научной сфере. Соответствующее положение уже есть народной программе «Единой России», подчеркнула Елена Шмелева.
Несправедливо из страха, что они к нам не вернутся, не давать молодым талантливым ученым возможности получить опыт за рубежом. Нужно воспринимать это не как угрозу, а как вызов. Мы должны развивать условия, при которых они получат новый опыт и вернутся, что использовать его на благо своей страны. Это и есть пример научной гражданственности, — уверена руководитель «Сириуса».
Как ранее писал Ridus.ru, Елена Шмелева вошла в пятерку лидеров федерального списка кандидатов в Госдуму от «Единой России».
Наряду с ней там оказались министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, министр иностранных дел Сергей Лавров и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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