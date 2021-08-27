Голикова объяснила рост смертности в июле

Данные Росстата о смертности в России в июле 2021 года прокомментировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, рост смертности на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется существенным подъемом заболеваемости COVID-19, начавшимся в июне и продолжающимся по результатам последней недели в 10 регионах РФ.

Голикова отметила, что весь прирост приходится на смертность от коронавируса.

Она также обратила внимание, что по сравнению с июлем в августе смертность в России остается на прежнем уровне.

При этом вице-премьер указала на существенное снижение смертности от COVID-19 в августе в Центральном федеральном округе, включая Москву и Подмосковье, а также в Северо-Западном федеральном округе, включая Санкт-Петербург и Ленобласть.

Такую динамику Голикова связала с увеличением охвата населения вакцинацией. «По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных — более 37 млн человек», — цитирует ее kp.ru.

Вакцинация населения от COVID-19 в Гостином дворе © Сергей Савостьянов/ТАСС

Согласно данным Росстата за июль, число умерших россиян, у которых был диагностирован коронавирус, впервые превысило 50 тысяч человек за месяц, что превышает максимум, зарегистрированный в декабре прошлого года.

Рекорд по суточному приросту летальных исходов, вызванных COVID-19, был зарегистрирован в России 26 августа — 820 человек.

Ранее врач-телеведущий Александр Мясников заявил, что коллективного иммунитета в России, на который так надеялись чиновники и медики, скорее всего не будет. По его словам, четвертая волна пандемии уже «накатилась» на США и Европу, а в России пока начало спада третьей волны.

