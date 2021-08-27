Переболевшая COVID-19 Поклонская назвала недостатки системы здравоохранения

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала о том, что переболела COVID-19.

«Болела коронавирусом. Температура была, но, слава Богу, выздоровела», — сообщила она.

При этом Поклонская указала на ряд недоработок в системе здравоохранения, свидетелем которых она стала во время болезни.

«К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики», — отметила депутат в интервью «РИА Новости».

Примечательно, что в январе Поклонская заявила, что не собирается прививаться от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V», поскольку он еще не до конца исследован



Ранее стало известно, что Поклонская станет послом России в республике Кабо-Верде. Ее кандидатуру на этот пост всерьез рассматривают коллеги из международного комитета, а один из них отметил, что документы на нее уже готовы.

До этого Поклонская отказалась от работы в Министерстве природы Крыма и от участия в предстоящих выборах в Госдуму, объяснив это решение переходом на другую интересную должность.

Кабо-Верде — небольшое островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане. Население страны составляет около 560 тысяч человек.

Напомним, в мае 2014 года Поклонская стала прокурором Крыма, а в сентябре 2016-го — депутатом Госдумы.

