Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Один из лучших футболистов в мире Криштиану Роналду покинул итальянский «Ювентус», за который играл с 2018 года.

Португалец подпишет контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед» до лета 2023 года.

В составе «красных дьяволов» он уже выступал с 2003 по 2009 год и трижды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов. Играя за эту команду, Роналду забил 118 голов iв 292 играх.

Сумма трансфера 36-летнего нападающего составила 21,4 миллиона фунтов (25 млн евро).

Криштиану Роналду © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщается на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», возвращение Роналду официально завершится после согласования личного контракта с клубом и прохождения медосмотра.

«РЕН ТВ» напоминает, что ранее в Сети активно обсуждали пост в соцсети брата владельца французского «ПСЖ» шейха Хамада бин Халифа Аль Тани, который дал повод поклонникам клуба надеяться вскоре увидеть в составе команды Роналду. Известно, что недавно в «ПСЖ» перешел Лионель Месси.



Роналду пять раз становился обладателем приза «Золотой мяч», а также завоевал титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии.

В феврале он стал первым человеком в мире, набравшим в соцсетях 500 млн подписчиков.

