Увеличилось число погибших при взрыве на складе боеприпасов в Казахстане

Найдены тела еще трех сотрудников МЧС, погибших при ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана.

В настоящее время устанавливается их личность.

Общее число погибших в результате ЧП достигло 12 человек, говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили, что различные ранения и травмы получили около 50 сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что при взрыве погибли 5 человек и еще около 90 пострадали.

Накануне на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) возник пожар, в результате которого произошло более 10 взрывов. По данным МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила.

После этого в больницы поступили с ранениями 66 человек. В числе погибших оказались военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор, служащий военизированной охраны, пожарный и несколько сотрудников МЧС.

Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы около 1,2 тысяч человек.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку из-за трагического инцидента на воинском складе.