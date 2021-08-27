Увеличилось число погибших при взрыве на складе боеприпасов в Казахстане
- 27 августа 2021, 18:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Найдены тела еще трех сотрудников МЧС, погибших при ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана.
В настоящее время устанавливается их личность.
Общее число погибших в результате ЧП достигло 12 человек, говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве уточнили, что различные ранения и травмы получили около 50 сотрудников МЧС.
Ранее сообщалось, что при взрыве погибли 5 человек и еще около 90 пострадали.
Накануне на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) возник пожар, в результате которого произошло более 10 взрывов. По данным МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила.
После этого в больницы поступили с ранениями 66 человек. В числе погибших оказались военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор, служащий военизированной охраны, пожарный и несколько сотрудников МЧС.
Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы около 1,2 тысяч человек.
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку из-за трагического инцидента на воинском складе.
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