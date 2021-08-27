«Газпрому» предложили продать «Северный поток — 2»

В качестве «последнего варианта» обхода газовой директивы Евросоюза немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать трубопровод «Северный поток — 2» другому сертифицированному оператору.

Об этом сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на соответствующее заявление.

В публикации говорится, что, согласно правилам газовой директивы ЕС, проложенный на территории Евросоюза трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо та его часть, что находится на территории союза, должна принадлежать сторонней компании.

Газета отмечает, что накануне Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG (дочерняя компания «Газпрома») на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия новых правил, так как оно означает, что российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода.

Трубопровод. © Zuma / TASS

Но поскольку в России «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводу, ни одна другая компания не сможет заполнить вторую половину трубы.

Источники издания утверждают, что обойти условия газовой директивы не получится, хотя Nord Stream 2 AG и подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы.

Ранее было объявлено, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» намечено на 12 сентября.

К настоящему времени «Северный поток — 2» достроен на 99%. Как писал «Ридус», в конце июля трубоукладчик «Академик Черский» полностью завершил свои работы по укладке.

