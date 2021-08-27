МИД РФ заявил о взаимодействии британских спецслужб с рядом российских СМИ

Спецслужбы Великобритании активно взаимодействуют с некоторыми российскими СМИ, которые выступили против закона об иноагентах и нежелательных организациях. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что открытое обращение по поводу нелегкой доли «независимых» СМИ в России подписали, в частности, «Медуза»* и «Дождь»*, которые упоминаются на страницах совсем других документов.

«Хочется напомнить, что в так называемых британских файлах, которые были слиты в интернет группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, эти материалы свидетельствуют о том, что британские спецслужбы давно и плотно работают с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми.

Захарова выразила свое удивление по поводу того, что «жалостливые письма появились только тогда, когда иностранными агентами назвали эти средства массовой информации». Когда от аналогичных мер за рубежом «страдали и намного больше» другие российские СМИ, «сегодняшние подписанты снобистски этого не замечали, мало того, многие даже злорадствовали», подчеркнула она.

Журналистская работа. © pexels.com

Напомним, 27 августа представители ряда российских СМИ обнародовали открытое письмо, в котором обратились к президенту Путину с просьбой остановить внесение изданий в список иностранных агентов, куда входят уже более 40 изданий и физических лиц.



Под обращением подписались редакции изданий «Новая газета», Forbes, Republic, Sota Vision, The Village, «7×7», «Стол», «Псковская губерния», Wonderzine, Romb. Присутствуют среди них и СМИ, которым присвоен статус иноагентов, — телеканал «Дождь»* и онлайн-издание «Медуза»*.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели открытое письмо к руководству страны от журналистов, выступающих против практики зачисления СМИ в список иноагентов. Данное обращение он охарактеризовал как эмоциональное, однако не согласился с его риторикой, в частности, с формулировкой о «преследовании» СМИ, так как речь идет о применении положений закона об иноагентах. Песков подчеркнул, что включение СМИ или НКО в перечень иностранных агентов не является сигналом того, что вскоре эти организации будут закрыты.

* Телеканал «Дождь» и издание «Медуза» внесены Минюстом Российской Федерации в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

