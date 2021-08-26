СМИ сообщили о третьем взрыве в Кабуле

В районе кабульского аэропорта прогремел еще один взрыв. Он стал уже третьим за четверг, 26 августа.

По предварительным данным, был взорван автомобиль, принадлежащий талибам*.

Об этом сообщает ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев. Подробности пока не поступали.

Подорванный автомобиль в Кабуле © соцсети

По информации телеканала Al Arabiya, в окрестностях афганской столицы произошли еще два взрыва.



Ранее телеканал Fox News сообщил, что в результате двух предыдущих взрывов вблизи аэропорта Кабула погибли 12 американских военных, еще 15 были ранены.

Жертвами теракта также стали не менее 60 жителей Афганистана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Минздрава Афганистана. По его словам, многие раненые находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что один из взрывов прогремел рядом с КПП у аэропорта афганской столицы, а второй — возле отеля, где собирались американцы.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.