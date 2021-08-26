В России зарегистрирована пятая вакцина от коронавируса

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» стала пятым препаратом для профилактики коронавируса, зарегистрированным Минздравом РФ.

Она разработана в центре «Вектор» и является модернизированной версией вакцины «ЭпиВакКорона».

Отличительными особенностями нового препарата стали некоторые технологические особенности его производства.

Согласно инструкции по применению, размещенной в государственном реестре лекарственных средств, препарат вводится двукратно с интервалом 14−21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Укол можно также сделать в латеральную широкую мышцу бедра.

После вакцинации «ЭпиВакКороной-Н» могут возникнуть побочные реакции в виде боли в месте введения и кратковременного повышения температуры. В редких случаях возможен отек Квинке.

Препарат предназначен для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, беременным противопоказан.

«ЭпиВакКорона-Н» выпускается в форме суспензии, отмечает газета «Известия».

В настоящее время в России прививки от коронавируса делают тремя вакцинами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ревакцинация производится «Спутником Лайт».

Препарат «ЭпиВакКорона» © Артем Геодакян/ТАСС

Ранее сообщалось, что иммунологическая эффективность «ЭпиВакКороны» составила 79% — это означает, что на 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к коронавирусу были выявлены у 79% привитых добровольцев и 11,6% испытуемых, которым давалось плацебо.

В центре «Вектор» заявили, что доля заболевших коронавирусной инфекцией среди прошедших полный курс вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» составляет менее 0,6%. Со ссылкой на обобщенные статистические данные из реестра Минздрава РФ в «Векторе» также сообщили, что COVID-19 в России заболели лишь 0,66 привитых «Спутником V» и 0,27% получивших обе дозы «КовиВака».