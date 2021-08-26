Клинцевич: Путин не пустит в Россию террористов из Афганистана

По меньшей мере два взрыва прогремели в Афганистане около аэропорта Кабула. Погибли не менее 40 человек, около 120 ранены. Об этом сообщает газета The New York Times.

Есть информация, что ответственность за один из взрывов взяла на себя группировка ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Как пишет издание Politico, террорист-смертник подорвал себя в очереди, где находились граждане США и Великобритании, ожидавшие своих эвакуационных рейсов.

По мнению лидера общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», экс-сенатора Франца Клинцевича, «было сразу понятно, что неожиданный вывод войск США из афганского государства обернется крайне непредсказуемой и опасной ситуацией для всего азиатского региона».

«Американцы, планируя вывод войск, хорошо знали о противоречиях, существующих среди разного рода полевых командиров и радикальных исламских движений. Они прекрасно понимали, что режим Ашрафа Гани не сможет удержать власть без внешней поддержки. Очевидно, что стратегия США изначально была направлена на дестабилизацию», — заявил Клинцевич в интервью Ridus.ru.

Естественно, россияне задаются вопросом, а как в данном случае будет вести себя наша страна? — продолжил эксперт. — Не хлынет ли в Россию поток афганских беженцев, среди которых могут запросто оказаться террористы? Я думаю, что президент Владимир Путин ничего подобного не допустит. Он считается одним из самых опытных политиков в мире, особенно в вопросах, касающихся борьбы с терроризмом. На съезде „Единой России“ Путин сказал, что наша страна не станет участвовать в каких-либо авантюрах и войнах, но при этом мы не допустим повторения ситуации 90-х и начала 2000-х годов, когда над нами нависла угроза международного терроризма.

«Руководство России имеет огромный опыт борьбы с терроризмом и на Северном Кавказе, и в Сирии. Так что беспокоится, я думаю, особо не стоит. Хотя американские спецслужбы, конечно, будут пытаться направлять террористов, как натасканных собак, в разные страны. Афганистан, где американцы играют на внутренних противоречиях, вооружая радикальные террористические группировки, — это лишь первые признаки такой деструктивной политики», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее Владимир Путин направил в Афганистан три военно-транспортных самолета для эвакуации российских граждан, а также граждан Таджикистана и Киргизии. Операция, которой руководил министр обороны РФ Сергей Шойгу, прошла без эксцессов. Всего были эвакуированы 511 человек.

В апреле 2021 года президент США Джозеф Байден объявил о выводе войск из Афганистана. Сразу после этого боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» развернули боевые действия против проамериканского правительства республики. В понедельник, 16 августа, они взяли столицу Афганистана Кабул.

Афганцы, которые сотрудничали с прозападным правительством, отчаянно пытались попасть на вылетающие из Кабула самолеты США, предназначенные для эвакуации дипломатов и американских специалистов. Однако усилия многих из этих людей оказались напрасны. США дали четко понять, что судьба недавних сторонников их не особо волнует.