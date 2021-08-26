В Москву вернется летняя погода

В Гидрометцентре москвичам пообещали возвращение летней погоды.

По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные и начало следующей недели порадуют теплом и отсутствием осадков.

Температура воздуха окажется выше нормы.

«Приземные прогностические карты показывают, что уже совсем скоро северный теплый антициклон вновь окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить свое влияние на столичный регион», — приводит «РЕН ТВ» сообщение метеорологов.

В пятницу, 27 августа, в столице ожидается до 24 градусов тепла, а в Подмосковье до плюс 26. В воскресенье, 29 августа, столбики термометров поднимутся до плюс 26 и 27 соответственно.

Кроме того, 30 и 31 августа воздух днем прогреется до 20−27 градусов.

Бабье лето. © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как писал ранее «Ридус», лето в Центральном федеральном округе (ЦФО) не собирается отступать в ближайшие пять-шесть дней. Теплая погода, близкая к климатической норме, продлится как минимум до выходных.

Также стало известно, что московским школьникам не повезет с погодой на 1 сентября. В утреннее время столбик термометра не поднимется выше +15 °C, ожидаются дожди. Такой прогноз сделал в беседе с «Ридусом» руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог-климатолог Александр Шувалов.