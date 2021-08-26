Юристы просят проверить кандидатов от КПРФ на наличие зарубежных офшоров

Президент Молодежного союза Маргарита Пальцева обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ на предмет коммерческого сотрудничества с иностранными компаниями.

Речь идет о коммунистах Александре Тарнаеве, Вадиме Кумине, Сергее Левченко и Леониде Калашникове. Эти люди, согласно тексту обращения Пальцевой, являются не только «лицами, аффилированными с зарубежными компаниями», но еще и «бенефициарами деятельности организаций, которые выводят деньги из российской юрисдикции в офшорную зону».

Маргарита Пальцева указала со ссылкой на публикацию в издании «Профиль», что Тарнаев контролирует кипрский офшор Solidarity Finance Limited. В этом ему помогает дочь Надежда Тарнаева. Ей принадлежат доли в самарском банке «Солидарность». Вероятно, через банк «Солидарность» семья Тарнаевых и занимается выводом денег из России на зарубежные счета.

Также вышеперечисленные коммунисты, как следует из письма Пальцевой, считаются бенефициарами АО «Зарубежэнергопроект». Около 70% акций данной компании принадлежат офшору Binum Securities LTD.

«Если все эти факты подтвердятся, то прошу принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметила Маргарита Пальцева в послании генеральному прокурору.



Напомним, в селе Покровка Омской области досрочно были прекращены полномочия 27-летнего депутата от КПРФ Алексея Анищенко. Ранее он был заключен под стражу на два месяца по делу об изготовлении порнографических роликов с несовершеннолетними.

