Путин поддержал идеи Елены Шмелевой по развитию образования

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой о включении в программу капитального ремонта школ закупку современного учебного оборудования.

По словам Шмелевой, закупка оборудования необходима для создания в старт новой образовательной среды, которая «включает в себя современные междисциплинарные программы и работу в лабораторных условиях».

Программу капитального ремонта школ нужно действительно сделать комплексной, как предлагает Елена Владимировна Шмелева. То есть нужно включить в эту программу не только ремонт, но еще внутреннее оснащение и установку нового оборудования. Соответствующее решение принято, — подчеркнул глава государства в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития системы образования в регионах РФ.

Шмелева также обратила внимание Владимира Путина на существующую в регионах проблему развития дополнительного образования. В большинстве случаев, считает руководитель «Сириуса», оно недоступно для детей из малообеспеченных семей, учащимся с инвалидностью и воспитанникам школ-интернатов.

«Считаем, что такие программы должны быть доступны для детей абсолютно из каждой школы. Там формируется его индивидуальная траектория развития и очень часто появляется наставник. Такой человек крайне важен для детей, особенно для тех, кому не хватает внимания в семьях», — заявила Елена Шмелева.

Она предложила внедрить в каждом регионе страны модель школы полного дня, чтобы дети могли «выполнять домашнее задание под руководством учителей, бесплатно заниматься в кружках и посещать спортивные секции».

«Конечно, дети должны иметь возможность оставаться в школе после занятий. Для большого количества семей, где родители работают, это большая поддержка. Кстати, по мнению социологов, психологов, конфликты между детьми и родителями чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. Их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников», — оценил предложение Путин.

Одобрение президентом инициатив Елены Шмелевой лишний раз доказывает, что участие в политике профессионалов из той или иной области весьма важно, — рассказал в интервью Ridus.ru директор ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239» Максим Пратусевич. — Я думаю, благодаря идеям Шмелевой система образования станет развиваться более динамично. Аналогичная ситуация будет, на мой взгляд, наблюдаться еще в сфере здравоохранения, поскольку главврач больницы в московском районе Коммунарка Денис Проценко тоже принимает активное участие в политике.

Как ранее писал Ridus.ru, Елена Шмелева вошла в пятерку лидеров федерального списка кандидатов в Госдуму от «Единой России».

В пятерку лидеров также вошли министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, министр иностранных дел Сергей Лавров и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

