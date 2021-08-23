На Первом канале покажут фильм о подготовке к съемкам на МКС ленты «Вызов»

Многосерийный фильм, запечатлевший процесс подготовки к съемкам на МКС картины «Вызов», выйдет на Первом канале 5 сентября.

В пресс-службе телеканала сообщили, что зрители увидят все этапы подготовки к съемкам «Вызова», первого фильма в истории, который будет снят на борту Международной космической станции.

«Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации „Роскосмос“», — приводит ТАСС сообщение канала.

Отмечается, что в первой серии покажут начало кастинга на главную женскую роль, на которую претендовали 20 девушек. Им предстояло пройти отбор в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Они проходили медицинское обследование, проверку вестибулярного аппарата на вращающемся кресле, а также уникальное психологическое тестирование.

Женщина в космосе © pixabay.com

Победившая в кастинге актриса Юлия Пересильд призналась, что ее эмоционально будоражит сама идея фильма. «Хочется быть первыми и хочется снять хорошее кино», — сказала она.

Пересильд и режиссер картины Клим Шипенко отправятся на МКС 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Основная часть съемок будет проходить в модуле «Наука», который недавно пристыковался к станции.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ходе отбора участников съемок фильма на МКС.



Между тем идея отправить актеров в космос для съемок художественного фильма показалась космонавту Юрию Усачеву довольно сомнительной. Он считает, что для этих целей нужно привлекать космонавтов.