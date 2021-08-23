Американца задержали в Одессе из-за футболки с российским триколором

В Одессе был задержан гражданин США, гулявший по городу в футболке с российским триколором и надписью Russia (Россия).

В полиции объяснили задержание вызывающим поведением иностранца.

По данным Telegram-канала Readovка, 26-летний Кевин Рус гулял по улице во время развертывания украинского флага на Потемкинской лестнице. Стражам порядка не понравилась одежда американца, на которой был изображен российский триколор и написано Russia.

При задержании Рус назвал полицейских расистами. «Вам не нравятся русские из-за политики. Вы — проблема в этом мире», — заявил он.

Американец отметил, что если бы не русские, украинцы сейчас разговаривали бы на немецком. «Вам нравятся нацисты», — добавил он.

Как пишет паблик, в отделении полиции на гражданина США составили два административных протокола, обвинив его в мелком хулиганстве и злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского.